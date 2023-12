Trio Robinson Khoury | Mÿa 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 18 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Un instrumentiste exceptionnel, doublé d’un excellent compositeur dont les réalisations rivalisent d’inventivité et de charme.

Repéré déjà il y a quelques années aux côtés d’Ibrahim Maalouf et de Natacha Atlas, Robinson Khoury participe à la réussite du groupe SARAB et obtient un coup cœur de l’Académie Charles Cros pour son récent disque « Broken Lines ».

Il vient présenter en avant-première au Petit Duc un nouveau trio ! Une création onirique inspirée par les éléments et l’évolution, qui ira puiser des thématiques du côté de mélodies anciennes, de rythmes sur peaux, de chants grégoriens comme de maqâmat de la musique arabe … et y ajoutera une dimension électronique, analogique et modulaire pour représenter l’inconnu des temps oubliés…



Aux percussions digitales et à la voix : Anissa Nehari, musicienne au dynamisme sensible, envoutante et envoûtée par les rythmes du monde. Au piano, synthétiseurs et voix c’est Léo Jassef, un artiste touche-à-tout d’une grande sensibilité qu’on a pu entendre aux côtés de Yom. Robinson Khoury complète ce trio au trombone, différents instruments à embouchure, à la voix et au synthétiseur modulaire.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



