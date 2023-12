Berline & Louis Winsberg « les Poétic’s » invite Thomas de Pourquery | Comme un frisson dans l’air 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 6 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 20:30:00

fin : 2024-01-06

Les Poétic’s… le mot, la note et la voix. Un spectacle accueilli en résidence avec le soutien sollicité au CNM..

Dans ces textes déchirés (les Bleus, ces petites rien, j’men fou pas mal), leur est venue l’idée d’un contrepoint libre et inattendu, d’une comète extérieure, d’un troisième univers, et ont pensé proposer à un musicien improvisateur et chanteur, de s’immiscer dans leur univers intime, avec pour guide la poésie et la musique des mots…

La beauté de l’idée réside ici beaucoup dans le choix de l’artiste, aussi original qu’ouvert sur différents mondes du jazz : Thomas de Pourquery leur fait le plaisir de les rejoindre sur ce premier opus » Louis Winsberg.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



