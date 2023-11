Michel Benita quartet 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Looking at Sounds est le nouveau quartet formé par le contrebassiste Michel Benita, autour d’un noyau issu du groupe Ethics..

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Looking at Sounds is the new quartet formed by double bassist Michel Benita, around a core group from Ethics.

Looking at Sounds es el nuevo cuarteto formado por el contrabajista Michel Benita en torno a un núcleo procedente de Ethics.

Looking at Sounds ist das neue Quartett, das der Kontrabassist Michel Benita um einen Kern aus der Gruppe Ethics gebildet hat.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence