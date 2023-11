La Mòssa 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Une grande agape musicale, tout à la fois subtile, fiévreuse et engagée. Avec un nouveau répertoire plus âpre et plus ancré dans le monde actuel, ces cinq artistes-mondes bousculent un peu plus les codes..

2023-12-07 20:30:00 fin : 2023-12-07 . EUR.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s a great musical adventure, all at once subtle, feverish and committed. With a new, harsher repertoire rooted in today’s world, these five world-artists are shaking things up a bit more.

Es una gran aventura musical, a la vez sutil, febril y comprometida. Con un nuevo repertorio más áspero y arraigado en el mundo actual, estos cinco artistas mundiales sacuden un poco más las cosas.

Eine große musikalische Agape, die gleichzeitig subtil, fieberhaft und engagiert ist. Mit einem neuen Repertoire, das herber und stärker in der heutigen Welt verankert ist, stellen diese fünf Weltkünstler die Codes noch ein wenig mehr auf den Kopf.

