Duo Olivier Maurel et Bijan Chemirani 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Quand le Jazz rencontre la Musique du monde. Le Duo Maurel / Chemirani se réunit autour d’un répertoire de compositions chargées des influences des rythmes traditionnels de la Méditerranée et du Moyen-Orient, du jazz et des musiques du monde..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



When Jazz meets World Music. The Maurel / Chemirani Duo brings together a repertoire of compositions influenced by traditional Mediterranean and Middle Eastern rhythms, jazz and world music.

El jazz se une a las músicas del mundo. El dúo Maurel / Chemirani reúne un repertorio de composiciones influidas por los ritmos tradicionales mediterráneos y de Oriente Medio, el jazz y las músicas del mundo.

Wenn der Jazz auf die Weltmusik trifft. Das Duo Maurel / Chemirani hat ein Repertoire von Kompositionen, die von den Einflüssen der traditionellen Rhythmen des Mittelmeers und des Mittleren Ostens, des Jazz und der Weltmusik geprägt sind.

