Duo Olivier Ker Ourio et Manuel Rocheman – Affinities 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Ces deux complices célèbrent de grandes figures du Jazz mais aussi leur propre complicité. Leur nom de duo vient de leur amour immodéré pour leur album de chevet « Affinity », du pianiste Bill Evans avec l’harmoniciste Toots Thielemans..

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



These two accomplices celebrate the great figures of jazz, but also their own complicity. Their duo name comes from their immoderate love of their bedside album « Affinity », by pianist Bill Evans with harmonica player Toots Thielemans.

Estos dos cómplices celebran a las grandes figuras del jazz, pero también su propia complicidad. El nombre de su dúo procede de su amor desmesurado por el álbum de cabecera « Affinity », del pianista Bill Evans con el armonicista Toots Thielemans.

Diese beiden Komplizen feiern große Figuren des Jazz, aber auch ihre eigene Komplizenschaft. Der Name des Duos rührt von ihrer unbändigen Liebe zu ihrem Lieblingsalbum « Affinity » her, das der Pianist Bill Evans mit dem Mundharmonikaspieler Toots Thielemans aufgenommen hat.

