Co-plateau – Sweet Street Opera / Czesare 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 10 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Co-plateau au Petit Duc avec deux artistes. Chacun des plateaux est d’une durée de 40 minutes..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Co-production at Le Petit Duc with two artists. Each set lasts 40 minutes.

Coproducción en Le Petit Duc con dos artistas. Cada set dura 40 minutos.

Co-Plateau im Petit Duc mit zwei Künstlern. Jedes der Plateaus hat eine Dauer von 40 Minuten.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence