Journée nationale des aidants 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence, 11 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Petit Duc vous propose ce temps de témoignages et d’échanges avec la participation de professionnels de la région..

2023-10-11 18:30:00 fin : 2023-10-11 . .

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Petit Duc invites you to share your experiences with local professionals.

Le Petit Duc le invita a compartir sus experiencias y reflexiones con los profesionales de la región.

Der Petit Duc bietet Ihnen diese Zeit der Erfahrungsberichte und des Austauschs mit der Teilnahme von Fachleuten aus der Region.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence