Temps Fortissimo de La Spedidam – Cléa Vincent Quintet |Tropi-Cléa 3 1 Rue Emile Tavan, 12 mai 2023, Aix-en-Provence.

Laissez-vous emporter par la vague pop, dansante, joyeuse et mélancolique du répertoire de Cléa Vincent interprété pour le Petit Duc en quintet..

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 22:30:00. EUR.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Let yourself be carried away by the pop, dancing, joyful and melancholic wave of Cléa Vincent’s repertoire interpreted for the Petit Duc in quintet.

Déjese llevar por la onda pop, dance, alegre y melancólica del repertorio de Cléa Vincent, interpretado para el Petit Duc en quinteto.

Lassen Sie sich von der tanzbaren, fröhlichen und melancholischen Pop-Welle des Repertoires von Cléa Vincent mitreißen, die für den Petit Duc als Quintett interpretiert wurde.

Mise à jour le 2023-01-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence