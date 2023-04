Christiano Nascimento et Wim Welker – Portraits 1 Rue Emile Tavan, 13 avril 2023, Aix-en-Provence.

Les deux artistes composent pour leurs guitares 7 cordes, viola nordestine et guitare électrique Jazz, constellés d’improvisations aux influences multiples; un hommage à de grands compositeurs du choro brésilien..

2023-04-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-13 22:30:00. EUR.

1 Rue Emile Tavan Le Petit Duc

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The two artists compose for their 7-string guitars, viola nordestine and electric guitar Jazz, studded with improvisations with multiple influences; a tribute to great composers of Brazilian choro.

Los dos artistas componen para sus guitarras de 7 cuerdas, viola nordestina y guitarra eléctrica de jazz, tachonadas de improvisaciones con múltiples influencias; un homenaje a los grandes compositores del choro brasileño.

Die beiden Künstler komponieren für ihre 7-saitigen Gitarren, die Viola Nordestine und die elektrische Jazzgitarre, Improvisationen mit vielfältigen Einflüssen; eine Hommage an die großen Komponisten des brasilianischen Choro.

Mise à jour le 2023-01-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence