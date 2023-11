TÉLÉTHON 1 rue Emile Gridel Baccarat, 2 décembre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous incontournable à l’occasion du Téléthon, où les bénévoles des associations Handisport Lunéville, Vitrimont passion, VTT Tonic et Cyclo Randonneurs Lunévillois s’associent pour sillonner les routes du territoire, afin de collecter des dons dans les villes et villages, des dons à l’occasion des actions solidaires qui seront menées le week-end du 9 et 10 décembre prochain. Si vous souhaitez contribuer à cet élan, l’équipe sportive sera présente à l’Espace loisirs, de 12h30 à 14h.. Tout public

Samedi 2023-12-02 12:30:00 fin : 2023-12-02 14:00:00. .

1 rue Emile Gridel Espace Loisirs

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Telethon is a not-to-be-missed event, when volunteers from the Handisport Lunéville, Vitrimont passion, VTT Tonic and Cyclo Randonneurs Lunévillois associations join forces to criss-cross the region’s roads, collecting donations in the towns and villages, to be used in the solidarity actions taking place over the weekend of December 9 and 10. If you’d like to help, the sports team will be on hand at Espace loisirs, from 12:30 to 2pm.

Es una cita ineludible durante el Teletón, cuando los voluntarios de las asociaciones Handisport Lunéville, Vitrimont passion, VTT Tonic y Cyclo Randonneurs Lunévillois se unen para recorrer las carreteras de la región, recogiendo donativos en las ciudades y pueblos, que se utilizarán en las acciones solidarias que tendrán lugar durante el fin de semana del 9 y 10 de diciembre. Si quieres participar, el equipo deportivo estará presente en el Espace Loisirs de 12h30 a 14h00.

Ein unumgänglicher Termin anlässlich des Telethon, bei dem sich die Freiwilligen der Vereine Handisport Lunéville, Vitrimont passion, VTT Tonic und Cyclo Randonneurs Lunévillois zusammenschließen, um auf den Straßen der Region unterwegs zu sein und in den Städten und Dörfern Spenden zu sammeln, Spenden für die Solidaritätsaktionen, die am Wochenende des 9. und 10. Dezembers durchgeführt werden. Wenn Sie zu diesem Elan beitragen möchten, wird das Sportteam von 12:30 bis 14:00 Uhr im Espace Loisirs anwesend sein.

Mise à jour le 2023-11-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS