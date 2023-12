Réveillon du Nouvel An à l’hôtel Atrium 1 rue Emile Fassin Arles, 31 décembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Nouvel An Éblouissant au Best Western Hôtel Atrium.

Vous cherchez le plan parfait pour célébrer la nouvelle année ? Rejoignez-nous le 31 décembre pour une soirée Cabaret exceptionnelle !

Au programme : un dîner-spectacle magistral, une ambiance survoltée avec un spectacle de magie envoûtant, un DJ pour vous faire danser toute la nuit, un repas de prestige pour régaler vos papilles, des cotillons à foison et bien sûr, du champagne pour trinquer à une année pleine de promesses !



Venez fêter avec nous le passage à 2024 dans une atmosphère festive où chaque moment brillera de mille feux.

Infos, tarifs & réservations : 04.90.49.92.92 ou contact@bestwestern-hotelatrium.com



Réservez vite votre place pour une soirée inoubliable !

1 rue Emile Fassin Hôtel Atrium SAS

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



