Visite sensorielle entre dunes et forêt (Sur réservation) 1 Rue el Burgo de Osma Soulac-sur-Mer, 29 avril 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

La visite nature idéale pour petits et grands enfants. Ouvrez vos sens, sentez les parfums du pin maritime et de l’air iodé, écoutez les différentes espèces d’oiseaux, observez la flore dunaire lors de cette balade nature.

Le samedi 29 avril et 6 mai de 10h30 à 12hLe mercredi du 19 juillet au 24 août de 10h30 à 12h

Durée : 1h30

3€/personne (à partir de 5 ans)

Départ : parking du Casino.

1 Rue el Burgo de Osma Parking Casino de la Plage

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The ideal nature tour for young and old. Open your senses, smell the scents of the maritime pine and the iodized air, listen to the different species of birds, observe the dune flora during this nature walk.

Saturday, April 29 and May 6 from 10:30 a.m. to 12 p.m. Wednesday, July 19 to August 24 from 10:30 a.m. to 12 p.m

Duration : 1h30

3?/person (from 5 years old)

Departure : parking lot of the Casino

El paseo por la naturaleza ideal para grandes y pequeños. Abra sus sentidos, huela el aroma del pino marítimo y el aire yodado, escuche las diferentes especies de aves y observe la flora de las dunas durante este paseo por la naturaleza.

Sábado 29 de abril y 6 de mayo de 10.30 a 12.00 hMiércoles del 19 de julio al 24 de agosto de 10.30 a 12.00 h

Duración: 1h30

3?/persona (a partir de 5 años)

Salida: aparcamiento del Casino

Die ideale Naturführung für kleine und große Kinder. Öffnen Sie Ihre Sinne, riechen Sie die Düfte der Strandkiefer und der jodhaltigen Luft, hören Sie die verschiedenen Vogelarten und beobachten Sie die Dünenflora bei diesem Naturspaziergang.

Samstag, 29. April und 6. Mai von 10.30 bis 12 UhrMittwochs vom 19. Juli bis 24. August von 10.30 bis 12 Uhr

Dauer: 1,5 Std

3?/Person (ab 5 Jahren)

Start: Parkplatz des Casinos

Mise à jour le 2023-05-01 par OT Médoc Atlantique