Contes en musique ! 1 Rue Édouard Herriot Le Havre, 4 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Nous sommes très heureux d’accueillir Anne et Elisabeth qui viendront conter des histoires accompagnées de leur guitare !

De 5 à 9 ans.

Durée : 45 min.

Entrée libre, sans réservation.

1 Rue Édouard Herriot Librairie les 400 coups

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



We’re delighted to welcome Anne and Elisabeth, who’ll be telling stories accompanied by their guitars!

Ages 5 to 9.

Duration: 45 min.

Free admission, no reservation required

Estamos encantados de recibir a Anne y Elisabeth, que contarán historias acompañadas de sus guitarras

De 5 a 9 años.

Duración: 45 minutos.

Entrada gratuita, sin reserva

Wir freuen uns sehr, Anne und Elisabeth begrüßen zu dürfen, die mit ihrer Gitarre begleitet Geschichten erzählen werden!

Von 5 bis 9 Jahren.

Dauer: 45 min.

Freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche