Stage d’Arts plastiques – Vacances de la Toussaint 1 Rue Édouard Herriot Le Havre, 31 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Marie-Alix proposera à votre enfant une « bulle créative » chaque matin durant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint.

Chaque séance se terminera par la lecture d’un livre dans le coin lecture de la librairie.

Marie-Alix Dalle, est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Professeure des écoles pendant 8 ans, sensible aux pédagogies nouvelles, elle partage son temps entre son nouveau métier de libraire à la librairie Les 400 coups et des animations d’ateliers en peinture végétale, peinture libre et ateliers d’arts plastique.

Pour les enfants à partir de 5 à 8 ans – Durée : 1h30.

Tarif : 70 € pour le stage du mardi 31 octobre au vendredi 3 novembre

Sur réservation par téléphone au 02 32 79 15 80 ou par mail à info@les400coups.fr.

Jeudi 2023-10-31 10:30:00 fin : 2023-11-03 12:00:00. .

1 Rue Édouard Herriot Librairie Les 400 Coups

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Marie-Alix will be offering your child a « creative bubble » every morning during the second week of the All Saints’ vacation.

Each session will end with the reading of a book in the bookshop’s reading corner.

Marie-Alix Dalle is a graduate of the Beaux-Arts in Paris. A school teacher for 8 years, she is sensitive to new pedagogies and divides her time between her new job as a bookseller at the Les 400 coups bookshop and running workshops in plant-based painting, free-form painting and plastic arts.

For children aged 5 to 8 – Duration: 1h30.

Price: 70? for the workshop from Tuesday October 31 to Friday November 3

Reservations by telephone on 02 32 79 15 80 or by e-mail at info@les400coups.fr

Marie-Alix ofrecerá a su hijo una « burbuja creativa » cada mañana durante la segunda semana de las vacaciones de Todos los Santos.

Cada sesión terminará con la lectura de un libro en el rincón de lectura de la librería.

Marie-Alix Dalle es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de París. En la actualidad, divide su tiempo entre su nuevo trabajo como librera en la librería Les 400 coups y la organización de talleres de pintura vegetal, pintura libre y artes plásticas.

Para niños de 5 a 8 años – Duración: 1h30.

Precio: 70? para el curso del martes 31 de octubre al viernes 3 de noviembre

Reservas por teléfono en el 02 32 79 15 80 o por correo electrónico en info@les400coups.fr

Marie-Alix wird Ihrem Kind in der zweiten Woche der Allerheiligenferien jeden Morgen eine « kreative Blase » anbieten.

Jede Sitzung endet mit dem Lesen eines Buches in der Leseecke der Buchhandlung.

Marie-Alix Dalle, ist Absolventin der Kunsthochschule in Paris. Sie ist seit acht Jahren als Lehrerin tätig und hat ein Gespür für neue Pädagogik. Sie teilt ihre Zeit zwischen ihrem neuen Beruf als Buchhändlerin in der Buchhandlung Les 400 coups und der Leitung von Workshops in Pflanzenmalerei, freier Malerei und plastischen Kunstwerkstätten auf.

Für Kinder ab 5 bis 8 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden.

Preis: 70 ? für den Workshop von Dienstag, 31. Oktober bis Freitag, 3. November

Mit Reservierung per Telefon unter 02 32 79 15 80 oder per E-Mail an info@les400coups.fr

