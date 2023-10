Atelier : Pompon Hérisson trop mignon 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Atelier : Pompon Hérisson trop mignon 1 Rue Édouard Herriot Le Havre, 31 octobre 2023, Le Havre. Le Havre,Seine-Maritime On va fabriquer ensemble un petit hérisson trop mignon en pompon! Avec Marie-Alix. De 4 à 8 ans.

Durée : 1h.

Prix : 15€.

2023-10-31 16:30:00 fin : 2023-10-31 . .

1 Rue Édouard Herriot Librairie les 400 coups

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Let’s make a cute little pompon hedgehog together! With Marie-Alix. Ages 4 to 8.

Duration: 1 hour.

Price: 15? Juntos vamos a hacer un simpático erizo con pompones Con Marie-Alix. De 4 a 8 años.

Duración: 1 hora.

Precio: 15? Wir basteln zusammen einen süßen kleinen Igel aus Pompons! Mit Marie-Alix. Von 4 bis 8 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

