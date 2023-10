Lecture pour les petits : Voyage au pays des couleurs 1 Rue Édouard Herriot Le Havre, 28 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Marie-Alix proposera une sélection de livres sur le thème des couleurs.

Avec Caroline Lainé Siffert

De 18 mois à 3 ans.

Durée : 30 – 45 min.

Entrée libre sans réservation..

2023-10-28 10:30:00

1 Rue Édouard Herriot Librairie les 400 coups

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Marie-Alix will be offering a selection of books on the theme of colors.

With Caroline Lainé Siffert

From 18 months to 3 years.

Duration: 30 – 45 min.

Free admission without reservation.

Marie-Alix ofrecerá una selección de libros sobre el tema de los colores.

Con Caroline Lainé Siffert

De 18 meses a 3 años.

Duración: 30 – 45 min.

Entrada gratuita sin reserva.

Marie-Alix wird eine Auswahl an Büchern zum Thema Farben anbieten.

Mit Caroline Lainé Siffert

Von 18 Monaten bis 3 Jahren.

Dauer: 30 – 45 min.

Freier Eintritt ohne Reservierung.

