Magie : Explosion et prédiction de dés 1 Rue Édouard Herriot Le Havre, 26 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mathieu propose un nouveau tour encore jamais fait à la librairie: « Explosion et prédiction de dés » …

De 7 à 12 ans

Durée: 1h.

Tarif : 20 €.

2023-10-26 16:15:00 fin : 2023-10-26 . .

1 Rue Édouard Herriot Librairie les 400 coups

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mathieu proposes a new trick never done before at the bookshop: « Explosion and dice prediction » …

Ages 7 to 12

Duration: 1h.

Price: 20 ?

Mathieu ofrece un nuevo truco nunca antes realizado en la librería: « Explosión y predicción de dados » …

De 7 a 12 años

Duración: 1 hora.

Precio: 20

Mathieu schlägt einen neuen Trick vor, der noch nie zuvor in der Buchhandlung durchgeführt wurde: « Explosion und Würfelvorhersage » …

Von 7 bis 12 Jahren

Dauer: 1 Stunde.

Preis: 20 ?

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche