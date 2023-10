Arts Plastiques : Portrait de feuilles 1 Rue Édouard Herriot Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’automne est là. Les arbres changent et se parent de couleurs. Les feuilles se détachent des branches et virevoltent. Viens réaliser une création sur le thème de l’automne. Apporte tes feuilles séchées, nous les utiliserons. Si tu n’en a pas ce n’est pas grave j’en apporterai. Viens libérer ta créativité et apprendre le dessin de portrait. Un véritable cours de dessin ludique pour s’exprimer. Tu ne verras pas le temps passer, quand on apprend en s’amusant c’est merveilleux !

Avec Caroline Lainé Siffert

De 6 à 12 ans

Durée : 2h

Prix : 30€.

2023-10-25 10:15:00 fin : 2023-10-25 . .

1 Rue Édouard Herriot Librairie les 400 coups

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Autumn is here. The trees change and take on new colors. Leaves peel from branches and twirl. Come and make an autumn-themed creation. Bring your dried leaves and we’ll use them. If you don’t have any, don’t worry, I’ll bring some. Come and unleash your creativity and learn portrait drawing. It’s a fun way to express yourself. You’ll never see the time go by – it’s wonderful to learn while having fun!

With Caroline Lainé Siffert

Ages 6 to 12

Duration: 2 hours

Price: 30?

El otoño ya está aquí. Los árboles cambian y adquieren nuevos colores. Las hojas se desprenden de las ramas y dan vueltas. Ven a hacer una creación con temática otoñal. Trae tus hojas secas y las utilizaremos. Si no tienes, no te preocupes, yo traeré algunas. Ven a dar rienda suelta a tu creatividad y aprende a dibujar retratos. Es una forma divertida de expresarte. No verás pasar el tiempo, ¡es maravilloso aprender divirtiéndose!

Con Caroline Lainé Siffert

De 6 a 12 años

Duración: 2 horas

Precio: 30 euros

Der Herbst ist da. Die Bäume verändern sich und werden bunt. Die Blätter lösen sich von den Ästen und schwirren umher. Komm und mach eine Kreation zum Thema Herbst. Bring deine getrockneten Blätter mit, wir werden sie verwenden. Wenn du keine hast, ist das nicht schlimm, dann bringe ich welche mit. Komm und lass deiner Kreativität freien Lauf und lerne, wie man Porträts zeichnet. Ein echter spielerischer Zeichenkurs, um sich auszudrücken. Du wirst nicht merken, wie die Zeit vergeht, denn wenn man mit Spaß lernt, ist das wunderbar!

Mit Caroline Lainé Siffert

Von 6 bis 12 Jahren

Dauer: 2 Std

Preis: 30?

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche