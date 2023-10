Arts Plastiques : Ma cabane dans les bois 1 Rue Édouard Herriot Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Viens créer ta cabane avec des « petits morceaux de nature ». Apporte de toutes petites branches, des feuilles séchées et nous réaliserons la cabane de tes rêves. Atelier de collage, découpage, création tel un Robinson !

Avec Caroline Lainé Siffert

De : 8 à 14 ans.

Durée : 2h30

Prix : 35€.

2023-10-25 14:00:00

1 Rue Édouard Herriot Librairie les 400 coups

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Come and create your own tree house with « little bits of nature ». Bring tiny branches and dried leaves, and we’ll create the cabin of your dreams. Collage, cut and create like a Robinson!

With Caroline Lainé Siffert

Ages 8 to 14.

Duration : 2h30

Price: 35?

Ven a crear tu propia casa en el árbol con « trocitos de naturaleza ». Trae algunas ramas pequeñas y hojas secas y crearemos la casa del árbol de tus sueños. ¡Haz collage, recorta y crea como un Robinson!

Con Caroline Lainé Siffert

De: 8 a 14 años.

Duración: 2h30

Precio: 35?

Komm und gestalte dein Baumhaus aus « kleinen Stücken Natur ». Bring ganz kleine Äste und getrocknete Blätter mit und wir bauen die Hütte deiner Träume. Workshop zum Kleben, Schneiden und Gestalten wie ein Robinson!

Mit Caroline Lainé Siffert

Von: 8 bis 14 Jahren.

Dauer: 2,5 Stunden

Preis: 35?

