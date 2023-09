Lecture avec Catherine 1 Rue Édouard Herriot Le Havre, 23 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Afin de fêter la reprise des lectures mensuelles avec Catherine, nous vous convions à un petit déjeuner qui sera suivi de la lecture. Pour ce premier rendez-vous, Catherine propose aux enfants d’apporter leur livre préféré. Elle se fera un plaisir de le lire pour le partager avec les autres enfants avec dans l’air une bonne odeur de café!

Catherine proposera une lecture par mois alternant des lectures pour les 4-6 ans (enfants de maternelle) et des lectures pour les 6-10 ans (enfants d’élémentaire).

De 4 à 10 ans.

Durée: 1h.

Entrée libre sans réservation.

2023-09-23 10:30:00 fin : 2023-09-23 . .

1 Rue Édouard Herriot Librairie les 400 coups

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



To celebrate the resumption of monthly readings with Catherine, we invite you to a breakfast followed by a reading. For this first meeting, Catherine invites the children to bring their favorite book. She’ll be delighted to read it and share it with the other children, with the smell of coffee in the air!

Catherine will offer one reading a month, alternating readings for 4-6 year-olds (kindergarten children) and 6-10 year-olds (elementary school children).

Ages 4 to 10.

Duration: 1 hour.

Free admission without reservation

Para celebrar la reanudación de las lecturas mensuales con Catherine, le invitamos a un desayuno seguido de una lectura. Para este primer encuentro, Catherine invita a los niños a traer su libro favorito. Estará encantada de leerlo y compartirlo con los demás niños, ¡con el aroma del café en el aire!

Catherine ofrecerá una lectura al mes, alternando lecturas para niños de 4 a 6 años (niños de guardería) y lecturas para niños de 6 a 10 años (niños de primaria).

Edades: de 4 a 10 años.

Duración: 1 hora.

Entrada gratuita sin reserva

Um die Wiederaufnahme der monatlichen Lesungen mit Catherine zu feiern, laden wir Sie zu einem Frühstück ein, an das sich die Lesung anschließt. Für dieses erste Treffen schlägt Catherine vor, dass die Kinder ihr Lieblingsbuch mitbringen. Sie wird es gerne vorlesen und mit den anderen Kindern teilen, während der Kaffeeduft in der Luft liegt

Catherine wird jeden Monat eine Lesung anbieten, abwechselnd für 4-6-Jährige (Kindergartenkinder) und 6-10-Jährige (Grundschulkinder).

Von 4 bis 10 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

Freier Eintritt ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-09-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche