Exposition de peinture abstraite – Marie-Françoise Zala 1 Rue Edmond About Lacanau, 4 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

À L’Ouest Coworking accueille sur ses murs les œuvres de peintures abstraites de l’artiste @mariefrancoisezala.

Du 4 juillet au 1er septembre venez découvrir dans notre espace les œuvres de cette artiste talentueuse et inspirée..

2023-07-04 fin : 2023-09-02 . .

1 Rue Edmond About A L’Ouest Coworking

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



À L’Ouest Coworking welcomes the abstract paintings of artist @mariefrancoisezala.

From July 4 to September 1, come and discover the works of this talented and inspired artist.

À L’Ouest Coworking acoge pinturas abstractas de la artista @mariefrancoisezala.

Del 4 de julio al 1 de septiembre, ven a descubrir las obras de esta talentosa e inspirada artista.

À L’Ouest Coworking beherbergt an seinen Wänden die abstrakten Gemälde der Künstlerin @mariefrancoisezala.

Vom 4. Juli bis zum 1. September können Sie die Werke dieser talentierten und inspirierten Künstlerin in unserem Raum entdecken.

