Dimanche on joue ! 1 Rue Edmond About Lacanau Catégories d’Évènement: Gironde

Lacanau Dimanche on joue ! 1 Rue Edmond About Lacanau, 1 septembre 2024, Lacanau. Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-09-01 19:00:00 Chaque premier dimanche du mois l’association Arkhan Asso vous propose, dans notre espace, son après midi « Jeux de société collectifs » de 14h à 19h.

Ouvert à tous.

Parmi leurs propositions POKEMON, CARTAVENTURA, TAKENOKO, LES 3 PETITS COCHONS, etc…

Découvrez de nouveaux jeux, partagez un moment entre amis ou en famille, et créez du lien, par la même occasion, sous la bienveillance de ARKHAN ASSO pour animer les esprits compétitifs dans un esprit sympathique.

Le tarif adhésion annuel est de 5€ par personne ou 10€ par famille..

Chaque premier dimanche du mois l’association Arkhan Asso vous propose, dans notre espace, son après midi « Jeux de société collectifs » de 14h à 19h.

Ouvert à tous.

Parmi leurs propositions POKEMON, CARTAVENTURA, TAKENOKO, LES 3 PETITS COCHONS, etc…

Découvrez de nouveaux jeux, partagez un moment entre amis ou en famille, et créez du lien, par la même occasion, sous la bienveillance de ARKHAN ASSO pour animer les esprits compétitifs dans un esprit sympathique.

Le tarif adhésion annuel est de 5€ par personne ou 10€ par famille.

Chaque premier dimanche du mois l’association Arkhan Asso vous propose, dans notre espace, son après midi « Jeux de société collectifs » de 14h à 19h.

Ouvert à tous.

Parmi leurs propositions POKEMON, CARTAVENTURA, TAKENOKO, LES 3 PETITS COCHONS, etc…

Découvrez de nouveaux jeux, partagez un moment entre amis ou en famille, et créez du lien, par la même occasion, sous la bienveillance de ARKHAN ASSO pour animer les esprits compétitifs dans un esprit sympathique.

Le tarif adhésion annuel est de 5€ par personne ou 10€ par famille. .

1 Rue Edmond About À L’Ouest Coworking

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Médoc Atlantique Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lacanau Autres Code postal 33680 Lieu 1 Rue Edmond About Adresse 1 Rue Edmond About À L'Ouest Coworking Ville Lacanau Departement Gironde Lieu Ville 1 Rue Edmond About Lacanau Latitude 44.97636 Longitude -1.0766 latitude longitude 44.97636;-1.0766

1 Rue Edmond About Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/