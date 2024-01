Howl2122 1 Rue Edgar Faure Dijon, jeudi 8 février 2024.

Dijon Côte-d’Or

Howl2122 exprime la parole étudiante, et fait le témoignage d’une mémoire collective, celle de ceux ayant vécu le confinement. Ce n’est pas un documentaire mais une déclaration poétique, ancrée dans la réalité de la « génération sacrifiée ».

Laure Catherin, metteuse en scène, et son équipe ont enquêté en immersion pendant une semaine en octobre 2021 auprès des étudiants du campus Rennes 2, les ont interrogés et écoutés, s’inspirant de l’univers sonore du campus. Inspirée par De la démocratie en pandémie de Barbara Stiegler et Howl de Allen Ginsberg, Howl2122 est une performance live entre spoken word et rap.

Compagnie LaDude

