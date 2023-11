Nocturnes « Lumières automnales » au château de Meillant 1 Rue d’Uzay-le-Venon Meillant, 31 octobre 2023, Meillant.

Meillant,Cher

A l’occasion des vacances de la Toussaint, venez fêter l’arrivée de l’automne, et de ses couleurs chatoyantes au château de Meillant !

Deux soirées nocturnes aux chandelles le 31 octobre et le 1er novembre.

2023-10-31 fin : 2023-11-01 21:30:00. 5 EUR.

1 Rue d’Uzay-le-Venon

Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire



Come and celebrate the arrival of autumn and its shimmering colors at Château de Meillant during the All Saints? vacation!

Two candlelit evenings on October 31 and November 1

Venga a celebrar la llegada del otoño y sus resplandecientes colores en el Château de Meillant durante las vacaciones de Todos los Santos

Dos veladas a la luz de las velas el 31 de octubre y el 1 de noviembre

In den Allerheiligenferien können Sie die Ankunft des Herbstes und seine schillernden Farben im Schloss Meillant feiern!

Zwei Abende bei Kerzenschein am 31. Oktober und 1. November

