FÊTE CHAMPÊTRE 1 rue du Wiselstein Freyming-Merlebach, 27 août 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Du Cyclo Club Sainte Barbe à la place des fêtes Reumaux. Restauration sur place : A midi : cochon sur assiette et le soir pizzas, flamms et grillades. Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-08-27 11:30:00 fin : 2023-08-27 . 0 EUR.

1 rue du Wiselstein

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



From Cyclo Club Sainte Barbe to Place des fêtes Reumaux. On-site catering: Pig on a plate for lunch, pizzas, flamms and grills for dinner. Free admission.

Del Cyclo Club Sainte Barbe a la Place des fêtes Reumaux. Catering in situ: Al mediodía: cerdo al plato y por la noche pizzas, flambeados y parrilladas. Entrada gratuita.

Vom Cyclo Club Sainte Barbe zum Festplatz Reumaux. Verpflegung vor Ort: Mittags: Schwein auf Teller und abends Pizzas, Flamms und Gegrilltes. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH