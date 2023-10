Théâtre alsacien à Hausgauen : Liegà oder liegà 1 rue du vignoble Hausgauen, 11 novembre 2023, Hausgauen.

Hausgauen,Haut-Rhin

Pièce de théâtre en alsacien, avec déjeuner le dimanche 19 novembre. Réservations/ renseignements les mardis et jeudis au 06 31 08 63 45.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

1 rue du vignoble

Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est



Alsatian-language play with lunch on Sunday, November 19. Bookings/information Tuesdays and Thursdays 06 31 08 63 45

Obra en alsaciano, con almuerzo el domingo 19 de noviembre. Reservas/información los martes y jueves en el 06 31 08 63 45

Theaterstück auf Elsässisch mit Mittagessen am Sonntag, den 19. November. Reservierungen/ Auskünfte dienstags und donnerstags unter 06 31 08 63 45

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du Sundgau