COURS D’OENOLOGIE : LES BASES DE LA DÉGUSTATION 1 rue du Vieux Pont, 11 juin 2023, Saumur.

Ce cours d’œnologie vous permet d’apprendre les bases de la dégustation et de parler d’un vin simplement. Vous développez votre capacité à analyser les sensations perçues et à les retranscrire grâce à une méthode de dégustation simple mais précise..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 16:15:00. .

1 rue du Vieux Pont

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This wine tasting course allows you to learn the basics of wine tasting and to talk about a wine in a simple way. You will develop your ability to analyze the sensations perceived and to transcribe them thanks to a simple but precise tasting method.

Este curso de cata de vinos le permitirá aprender los fundamentos de la cata y hablar de un vino de forma sencilla. Desarrollará su capacidad para analizar las sensaciones percibidas y transcribirlas gracias a un método de cata sencillo pero preciso.

In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen der Weinverkostung kennen und erfahren, wie man einfach über einen Wein spricht. Sie entwickeln Ihre Fähigkeit, die wahrgenommenen Empfindungen zu analysieren und sie mithilfe einer einfachen, aber präzisen Verkostungsmethode wiederzugeben.

