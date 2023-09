MA VIGNE EN MUSIQUE – FRÉDÉRIC LODEON ET VERSUS DUET 1 rue du Viala Paraza, 1 octobre 2023, Paraza.

Paraza,Aude

Dans le cadre du festival « Ma Vigne en Musique », préparez-vous à être transporté par le talent exceptionnel de Frédéric Lodéon et du VerSus Duet lors d’un concert d’une durée de 1h30.

Le VerSus Duet, composé de la chanteuse Valérie Yeng-Seng et du contrebassiste, guitariste et arrangeur Stéphane Logerot, vous réserve une performance originale et surprenante. Ils mêleront les tubes de la pop aux classiques de la musique, créant ainsi une nouvelle histoire musicale captivante. Vous serez étonné de voir comment des morceaux tels que ceux d’Amy Winehouse, Adèle, Bob Dylan, Edith Piaf, Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Henri Purcell, Georges Bizet, Charles Gounod et Vincenzo Bellini cohabitent harmonieusement..

2023-10-01 16:30:00 fin : 2023-10-01 . EUR.

1 rue du Viala

Paraza 11200 Aude Occitanie



As part of the « Ma Vigne en Musique » festival, prepare to be transported by the exceptional talent of Frédéric Lodéon and the VerSus Duet in a 1h30 concert.

The VerSus Duet, made up of singer Valérie Yeng-Seng and double bassist, guitarist and arranger Stéphane Logerot, offer an original and surprising performance. They’ll blend pop hits with musical classics, creating a captivating new musical story. You’ll be amazed at how songs by the likes of Amy Winehouse, Adèle, Bob Dylan, Edith Piaf, Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Henri Purcell, Georges Bizet, Charles Gounod and Vincenzo Bellini come together harmoniously.

En el marco del festival « Ma Vigne en Musique », prepárese para dejarse llevar por el talento excepcional de Frédéric Lodéon y el dúo VerSus en un concierto de hora y media.

El dúo VerSus, compuesto por la cantante Valérie Yeng-Seng y el contrabajista, guitarrista y arreglista Stéphane Logerot, le reserva un espectáculo original y sorprendente. Mezclarán éxitos del pop con clásicos de la música, creando una nueva y cautivadora historia musical. Le sorprenderá ver cómo canciones de Amy Winehouse, Adèle, Bob Dylan, Edith Piaf, Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Henri Purcell, Georges Bizet, Charles Gounod y Vincenzo Bellini se unen armoniosamente.

Im Rahmen des Festivals « Ma Vigne en Musique » bereiten Sie sich darauf vor, von dem außergewöhnlichen Talent von Frédéric Lodéon und dem VerSus Duet in einem 1,5-stündigen Konzert mitgerissen zu werden.

Das VerSus Duet, bestehend aus der Sängerin Valérie Yeng-Seng und dem Kontrabassisten, Gitarristen und Arrangeur Stéphane Logerot, bietet Ihnen eine originelle und überraschende Performance. Sie werden Pop-Hits mit Klassikern der Musikgeschichte vermischen und so eine neue, fesselnde musikalische Geschichte erschaffen. Sie werden erstaunt sein, wie harmonisch Stücke wie die von Amy Winehouse, Adele, Bob Dylan, Edith Piaf, Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Henri Purcell, Georges Bizet, Charles Gounod und Vincenzo Bellini zusammenspielen.

