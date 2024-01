WELCOME TO PARADISE AU ZOO-LUMINESCENCES FESTIVAL DES LUMIERES 1 Rue du Tigre Amnéville, mercredi 10 janvier 2024.

Amnéville Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-10 17:00:00

fin : 2024-02-23 21:00:00

Redécouvrez notre festival de lanternes avec un tout nouveau parcours plein de belles promesses !

« Welcome to Paradise » c’est une invitation à l’émerveillement, à la découverte et à la magie de la nuit. Soyez prêts à vivre une nouvelle aventure enchantée dont vous vous souviendrez longtempsTout public

17 EUR.

1 Rue du Tigre ZOO AMNEVILLE

Amnéville 57360 Moselle Grand Est marketing@zoo-amneville.com



