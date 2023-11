PARADE DE NOËL AU ZOO 1 rue du tigre Amnéville, 25 novembre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Enchantez votre Noël au zoo grâce à la troupe Elena Dance ! Découvrez une parade exceptionnelle d’artistes et de danseurs dans une ambiance festive et magique.

Laissez-vous emporter par une déambulation de 30 minutes où lutins et robots vous offriront une danse féérique !. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-12-17 14:30:00. .

1 rue du tigre

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Enchant your Christmas at the zoo with the Elena Dance troupe! Discover an exceptional parade of artists and dancers in a festive and magical atmosphere.

Let yourself be swept away by a 30-minute stroll in which elves and robots perform a magical dance!

Haga que su Navidad en el zoo sea mágica con el grupo Elena Dance Descubra un desfile excepcional de artistas y bailarines en un ambiente festivo y mágico.

Déjese llevar por un paseo de 30 minutos en el que duendes y robots interpretarán una danza mágica

Verzaubern Sie Ihr Weihnachtsfest im Zoo mit der Elena-Dance-Truppe! Erleben Sie eine außergewöhnliche Parade von Artisten und Tänzern in einer festlichen und magischen Atmosphäre.

Lassen Sie sich von einer 30-minütigen Parade mitreißen, bei der Kobolde und Roboter Ihnen einen märchenhaften Tanz darbieten!

Mise à jour le 2023-11-21 par DESTINATION AMNEVILLE