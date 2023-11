SPECTACLE DE NOËL AU ZOO 1 rue du tigre Amnéville, 25 novembre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

La troupe Elena Dance vous prépare un rendez-vous magique au milieu de votre visite du zoo ! Danseurs, artistes aériens et robots lumineux vous promettent un spectacle riche en émotions !

Pour le plaisir des petits, une rencontre avec le Père Noël aura lieu à la fin du spectacle.. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-12-17 . 32 EUR.

1 rue du tigre

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



The Elena Dance troupe is preparing a magical rendezvous in the middle of your visit to the zoo! Dancers, aerial artists and luminous robots promise a show full of emotion!

To delight the little ones, a meeting with Santa Claus will take place at the end of the show.

El grupo Elena Dance le prepara una cita mágica en medio de su visita al zoo ¡Bailarines, artistas aéreos y robots luminosos le prometen un espectáculo lleno de emoción!

Para deleitar a los más pequeños, al final del espectáculo tendrá lugar un encuentro con Papá Noel.

Die Elena-Dance-Truppe bereitet Ihnen ein magisches Rendezvous inmitten Ihres Zoobesuchs! Tänzer, Luftartisten und leuchtende Roboter versprechen Ihnen eine Show voller Emotionen!

Zur Freude der Kleinen findet am Ende der Show ein Treffen mit dem Weihnachtsmann statt.

