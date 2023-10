NOCTURNE AU ZOO D’AMNÉVILLE ! 1 rue du Tigre Amnéville, 31 octobre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Le 31 octobre, le zoo organise une grande nocturne avec une ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h. Cracheur de feu, jongleur et troupe de danseurs viendront sillonnés les allées de Luminescences ! ». Tout public

Mardi 2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 22:00:00. 34 EUR.

1 rue du Tigre ZOO AMNEVILLE

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



On October 31, the zoo organizes a grand nocturne with an exceptional opening until 10pm. Fire-eaters, jugglers and a troupe of dancers will criss-cross the aisles of Luminescences!

El 31 de octubre, el zoo organiza una gran velada nocturna, con una apertura especial hasta las 22.00 horas. Un tragafuegos, un malabarista y un grupo de bailarines recorrerán los pasillos de ¡Luminiscencias!

Am 31. Oktober veranstaltet der Zoo ein großes Nachtprogramm mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Feuerschlucker, Jongleure und Tänzer werden durch die Gänge von Luminescences ziehen!

Mise à jour le 2023-09-30 par DESTINATION AMNEVILLE