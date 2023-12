Danse hip-hop : Explosion 1 Rue du Temple Arès, 9 février 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Par la compagnie Révolution et DJ Mofak. L’art de repousser les limites du corps humain ! Le chorégraphe Anthony Egea a construit sa dernière pièce autour de la technique du popping, type de danse hip-hop, énergique, généreuse et enthousiaste. Et ce qui fait aussi la force de ce spectacle, est la présence de DJ Mofak, prince marseillais du G-Funk (G pour Gangsta-Funk), une référence : il a notamment collaboré avec Snoop Dog et Dr Dre, deux monuments du rap américain !

Tout public – Payant.

Placement libre et assis.

Billetterie sur www.espacebremontier-ares.fr

Bar et petite restauration sur place, réservation conseillée au 07 52 05 06 67 (numéro réservé à la restauration)..

1 Rue du Temple Espace Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Arès