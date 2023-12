Musique du monde / Cécile Corbel 1 Rue du Temple Arès, 26 janvier 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

Harpiste, chanteuse, compositrice, auteure de chansons, Cécile Corbel puise dans l’imaginaire arthurien et dans les Landes de son Finistère natal son répertoire en français, breton, anglais, gaélique et d’autres langues encore.

Tout public – Payant.

Placement libre et assis.

Billetterie en ligne sur www.espacebremontier-ares.fr

Bar et petite restauration sur place, réservation conseillée au 07 52 05 06 67 (numéro réservé uniquement pour la restauration)..

Harpiste, chanteuse, compositrice, auteure de chansons, Cécile Corbel puise dans l’imaginaire arthurien et dans les Landes de son Finistère natal son répertoire en français, breton, anglais, gaélique et d’autres langues encore.

Tout public – Payant.

Placement libre et assis.

Billetterie en ligne sur www.espacebremontier-ares.fr

Bar et petite restauration sur place, réservation conseillée au 07 52 05 06 67 (numéro réservé uniquement pour la restauration).

Harpiste, chanteuse, compositrice, auteure de chansons, Cécile Corbel puise dans l’imaginaire arthurien et dans les Landes de son Finistère natal son répertoire en français, breton, anglais, gaélique et d’autres langues encore.

Tout public – Payant.

Placement libre et assis.

Billetterie en ligne sur www.espacebremontier-ares.fr

Bar et petite restauration sur place, réservation conseillée au 07 52 05 06 67 (numéro réservé uniquement pour la restauration).

.

1 Rue du Temple Espace Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Arès