Noël Monstrueux 1 Rue du Temple Arès, 10 décembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Concert annuel sur le thème des monstres dans la musique dans une ambiance festive avec tombola et buvette, à l’Espace Brémontier.

Tout public – gratuit..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

1 Rue du Temple Espace Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annual concert on the theme of monsters in music, in a festive atmosphere with tombola and refreshments, at Espace Brémontier.

All ages – free.

Concierto anual sobre el tema de los monstruos en la música, en un ambiente festivo con tómbola y refrescos, en el Espace Brémontier.

Gratis para todos los públicos.

Jahreskonzert zum Thema « Monster in der Musik » in einer festlichen Atmosphäre mit Tombola und Getränkestand, im Espace Brémontier.

Für jedes Publikum – kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Arès