Festival courts-métrages « Rivages en lumière » 1 Rue du Temple Arès, 25 novembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Un groupe d’adolescents du PAIJ d’Arès lance la 1ère édition de leur

festival amateur de courts-métrages jeunesse réalisés en collectif ou en solo par des jeunes de 12 à 20 ans, à l’Espace Brémontier.

Tout public – Gratuit.

Accès libre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

1 Rue du Temple Espace Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A group of teenagers from the PAIJ d?Arès launch the 1st edition of their

amateur festival of short youth films made collectively or solo by young people aged 12 to 20, at Espace Brémontier.

Open to all? Free admission.

Free admission.

Un grupo de adolescentes del PAIJ de Arès lanza la 1ª edición de su

festival amateur de cortometrajes para jóvenes, realizados colectivamente o en solitario por jóvenes de 12 a 20 años, en el Espace Brémontier.

¿Abierto a todos? Entrada libre.

Entrada gratuita.

Eine Gruppe von Jugendlichen aus dem PAIJ in Arès startet die erste Ausgabe ihres

amateurfestival für Jugendkurzfilme, die von Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahren gemeinsam oder allein gedreht wurden, im Espace Brémontier.

Für alle Altersgruppen ? Kostenlos.

Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Arès