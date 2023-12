Théâtre : Dominique Blanc, « La douleur » de Marguerite Duras 1 Rue du Temple Arès, 2 février 2023, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie Française, est “une grande dame” du théâtre et du cinéma. “La Douleur” est un récit lumineux et violent, rédigé en grande partie au sortir de la guerre. Dans une langue sensible et crue, Marguerite Duras y raconte l’attente de l’être aimé, son mari Robert Antelme, déporté en 1944 à Buchenwald puis à Dachau. La mise en scène est signée Patrice Chéreau.

Dès 14 ans – Payant.

Placement libre et assis.

Billetterie en ligne sur www.espacebremontier-ares.fr

Bar et petite restauration sur place, réservation conseillée au 07 52 05 06 67 (uniquement pour la restauration)..

1 Rue du Temple Espace Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



