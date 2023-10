MARCHE DE NOEL SAINT-AME 1 RUE DU STADE Saint-Amé, 10 décembre 2023, Saint-Amé.

Saint-Amé,Vosges

Marché de Noël regroupant des artisans locaux ou des associations.

Programme de la journée:

Ouverture des portes de la salle polyvalente dès 7h00 pour les exposants.

Présence du Père Noël de 14h00 à 18h00.

Animation musicale toute la journée.

Buvette : vin chaud, café, boissons diverses.

Restauration: sandwiches, hot dog, tartes.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. 0 EUR.

1 RUE DU STADE SALLE POLYVALENTE

Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est



Christmas market featuring local craftspeople and associations.

Program for the day:

Doors open to exhibitors from 7:00 am.

Santa Claus will be present from 2:00 pm to 6:00 pm.

Musical entertainment all day.

Refreshment bar: mulled wine, coffee, various drinks.

Catering: sandwiches, hot dogs, pies.

Mercado navideño en el que participan artesanos y asociaciones locales.

Programa del día:

Apertura de las puertas de la sala polivalente a las 7.00 h para los expositores.

Papá Noel estará presente de 14.00 a 18.00 horas.

Animación musical durante todo el día.

Bar: vino caliente, café, bebidas variadas.

Catering: bocadillos, perritos calientes, tartas.

Weihnachtsmarkt, an dem lokale Handwerker oder Vereine teilnehmen.

Programm des Tages:

Die Türen der Mehrzweckhalle werden ab 7.00 Uhr für die Aussteller geöffnet.

Der Weihnachtsmann ist von 14:00 bis 18:00 Uhr anwesend.

Musikalische Unterhaltung den ganzen Tag über.

Getränkestand: Glühwein, Kaffee, verschiedene Getränke.

Verpflegung: Sandwiches, Hot Dogs, Kuchen.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT REMIREMONT