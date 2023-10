La tristesse de l’éléphant – Cie Les Rives de l’Ill 1 rue du stade Bischwiller, 16 mai 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Louis est un garçon un peu rondouillard, pas trop du genre qui plaît aux filles. Dans l’orphelinat où il grandit, il est le souffre-douleur des autres enfants. Mais dans la vie de Louis, il y a une étoile qui brille : c’est Clara, la dompteuse d’éléphants du cirque Marcos. Au fil des ans Clara devient sa confidente, son amie, son amante. Mais le bonheur ne dure pas toujours….

2024-05-16 fin : 2024-05-16 20:55:00. EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Louis is a slightly chubby boy, not exactly the type girls like. In the orphanage where he grew up, he was the other children?s whipping boy. But in Louis? life, there is one shining star: Clara, the elephant tamer from Circus Marcos. Over the years, Clara becomes his confidante, his friend, his lover. But happiness doesn’t last forever?

Louis es un chico un poco regordete, no precisamente el tipo que gusta a las chicas. En el orfanato donde se cría, es el chivo expiatorio de los demás niños. Pero hay una estrella brillante en la vida de Louis: Clara, la domadora de elefantes del circo Marcos. Con los años, Clara se convierte en su confidente, su amiga y su amante. Pero la felicidad no dura para siempre

Louis ist ein etwas pummeliger Junge, der nicht gerade der Typ ist, der bei Mädchen gut ankommt. In dem Waisenhaus, in dem er aufwächst, ist er der Prügelknabe der anderen Kinder. Doch in Louis’ Leben gibt es einen leuchtenden Stern: Clara, die Elefantenbändigerin des Zirkus Marcos. Im Laufe der Jahre wird Clara zu seiner Vertrauten, seiner Freundin und seiner Geliebten. Aber das Glück hält nicht immer an

