Bateau – Cie Les Hommes Sensibles 1 rue du stade Bischwiller, 27 mars 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Spectacle pour toute la famille, « Bateau » met en scène un adulte qui retrouve sa chambre d’enfant. Que reste-t-il de cet enfant ? De ses jeux ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Enfoui au fond de lui, l’adulte oublie souvent l’enfant qu’il était..

2024-03-27 fin : 2024-03-27 15:50:00. EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



A show for the whole family, « Bateau » features an adult who returns to his childhood bedroom. What remains of this child? His games? The monsters under the bed? Nostalgia and dreams? Buried deep inside, adults often forget the child they once were.

Espectáculo para toda la familia, « Bateau » presenta a un adulto que regresa al dormitorio de su infancia. ¿Qué queda de ese niño? ¿De sus juegos? ¿De los monstruos bajo la cama? ¿La nostalgia y los sueños? Enterrados en su interior, los adultos olvidan a menudo al niño que fueron.

Bateau » ist ein Theaterstück für die ganze Familie, in dem ein Erwachsener sein Kinderzimmer wiederfindet. Was ist von diesem Kind übrig geblieben? Von seinen Spielen? Von den Monstern unter dem Bett? Von der Nostalgie und den Träumen? Der Erwachsene vergisst oft das Kind, das er einmal war.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller