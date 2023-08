Génération Mitterrand – Cie Les Animaux en Paradis 1 rue du stade Bischwiller, 14 mars 2024, Bischwiller.

L’histoire s’ouvre sur trois personnages : Michel Corrini, ouvrier à Belfort ; Marie-France Deschamps, journaliste à Paris ; Luc Corrini, enseignant à Vénissieux. Nés dans les années 1950, ils fêtent tous les trois la victoire de François Mitterrand en 1981 pour « changer la vie ». Pourtant, en 2022, Luc s’apprête à voter pour Mélenchon, Marie-France pour Macron et Michel pour Le Pen..

The story opens with three characters: Michel Corrini, a worker in Belfort; Marie-France Deschamps, a journalist in Paris; and Luc Corrini, a teacher in Vénissieux. Born in the 1950s, all three celebrate François Mitterrand’s victory in 1981 to « change life ». However, in 2022, Luc is preparing to vote for Mélenchon, Marie-France for Macron and Michel for Le Pen.

La historia comienza con tres personajes: Michel Corrini, obrero de una fábrica en Belfort; Marie-France Deschamps, periodista en París; y Luc Corrini, profesor en Vénissieux. Nacidos en los años 50, los tres celebraron la victoria de François Mitterrand en 1981 para « cambiar la vida ». Sin embargo, en 2022, Luc se prepara para votar a Mélenchon, Marie-France a Macron y Michel a Le Pen.

Die Geschichte beginnt mit drei Personen: Michel Corrini, einem Arbeiter in Belfort; Marie-France Deschamps, einer Journalistin in Paris; Luc Corrini, einem Lehrer in Vénissieux. Alle drei sind in den 1950er Jahren geboren und feiern den Sieg von François Mitterrand im Jahr 1981, um « das Leben zu verändern ». Doch im Jahr 2022 wird Luc für Mélenchon stimmen, Marie-France für Macron und Michel für Le Pen.

