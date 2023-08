Sanseverino en concert à Bischwiller 1 rue du stade Bischwiller, 2 février 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Artiste sans concession et non dénué d’humour, Sanseverino débute sa carrière d’artiste comme comédien, mais la guitare le chatouille et les mots le taquinent. Mélangeant le loufoque et le virtuose depuis plus de 20 ans, il se lance sans cesse dans de nouveaux projets dans lesquels son instrument phare devient l’acteur de ces élans créatifs..

2024-02-02 fin : 2024-02-02 21:30:00. EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



An uncompromising artist with a sense of humor, Sanseverino began his career as a comedian, but the guitar tickled him and words teased him. Mixing the zany with the virtuoso for over 20 years, he constantly launches into new projects in which his flagship instrument becomes the actor of these creative impulses.

Artista intransigente y con sentido del humor, Sanseverino comenzó su carrera como actor, pero la guitarra le hacía cosquillas y las palabras, burlas. Mezclando lo alocado con lo virtuoso desde hace más de 20 años, se embarca constantemente en nuevos proyectos en los que su instrumento insignia se convierte en el actor de sus arrebatos creativos.

Sanseverino, ein kompromissloser und humorvoller Künstler, begann seine Künstlerkarriere als Schauspieler, aber die Gitarre kitzelte ihn und die Worte neckten ihn. Seit über 20 Jahren mischt er das Verrückte mit dem Virtuosen und stürzt sich immer wieder in neue Projekte, in denen sein Hauptinstrument zum Akteur dieser kreativen Impulse wird.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller