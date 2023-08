A.N.G.S.T. – Cie La Main de l’Homme 1 rue du stade Bischwiller, 30 janvier 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

À la suite d’une chute lors d’une représentation, Lucas Bergandi, grand spécialiste du funambulisme, se confie au jongleur et metteur en scène Clément Dazin et lui évoque sa crainte d’un nouvel accident qui pourrait lui être fatal. Le projet « A.N.G.S.T. », peur en allemand, voit alors le jour..

2024-01-30 fin : 2024-01-30 21:00:00. EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Following a fall during a performance, Lucas Bergandi, a master tightrope walker, confides in juggler and director Clément Dazin about his fear of another fatal accident. The « A.N.G.S.T. » project was born.

Tras una caída durante una actuación, Lucas Bergandi, gran equilibrista, confía al malabarista y director Clément Dazin su temor a sufrir otro accidente que podría resultar fatal. Así nació el proyecto « A.N.G.S.T. ».

Nach einem Sturz während einer Vorstellung vertraut sich der Seiltänzer Lucas Bergandi dem Jongleur und Regisseur Clément Dazin an und erzählt ihm von seiner Angst vor einem weiteren Unfall, der für ihn tödlich enden könnte. Das Projekt « A.N.G.S.T. », Angst auf Deutsch, wurde ins Leben gerufen.

