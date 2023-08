Rock it Daddy – Cie S’poart 1 rue du stade Bischwiller, 25 janvier 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Ode à la musique rock de sa création dans les années 50 à nos jours, « Rock It Daddy » jette un pont entre ce genre musical et la danse hip hop. Alors que ces deux cultures sont souvent mises en opposition, le chorégraphe Mickaël Le Mer constate combien les jeunes d’aujourd’hui sont des enfants de rockeurs..

An ode to rock music from its inception in the 50s to the present day, « Rock It Daddy » bridges the gap between this musical genre and hip hop dance. Choreographer Mickaël Le Mer observes that today?s youth are the children of rockers.

Una oda a la música rock desde sus inicios en los años 50 hasta nuestros días, « Rock It Daddy » tiende un puente entre este género musical y la danza hip hop. Aunque a menudo estas dos culturas se contraponen, el coreógrafo Mickaël Le Mer observa cuántos de los jóvenes de hoy son hijos de rockeros.

Rock It Daddy » ist eine Ode an die Rockmusik von ihrer Entstehung in den 50er Jahren bis heute und schlägt eine Brücke zwischen dieser Musikrichtung und dem Hip-Hop-Tanz. Während diese beiden Kulturen oft gegeneinander ausgespielt werden, stellt der Choreograph Mickaël Le Mer fest, wie sehr die Jugendlichen von heute Kinder von Rockern sind.

