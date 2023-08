Où cours-tu comme ça ? – Cie PuceandPunez 1 rue du stade Bischwiller, 16 janvier 2024, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Dans une scénographie de papier et de métal en constante évolution, des rouleaux dessinés font apparaître des images qui défilent tels des récits. Sur scène, un coureur raconte son parcours, ses victoires, ses rencontres avec le théâtre, ses blessures (morales comme physiques). Il est accompagné à la batterie par Yuko Oshima qui impulse le rythme de ses enjambées et de ses battements de cœur..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 21:05:00. EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



In an ever-changing paper and metal scenography, drawn scrolls conjure up images that scroll like narratives. On stage, a runner recounts his journey, his victories, his encounters with theater, his wounds (both moral and physical). He is accompanied on drums by Yuko Oshima, who gives rhythm to his strides and heartbeats.

En un decorado siempre cambiante de papel y metal, pergaminos dibujados conjuran imágenes que se desplazan como historias. En el escenario, un corredor relata su viaje, sus victorias, sus encuentros con el teatro y sus lesiones (tanto mentales como físicas). Le acompaña a la batería Yuko Oshima, que da ritmo a sus zancadas y latidos.

In einem Bühnenbild aus Papier und Metall, das sich ständig verändert, lassen gezeichnete Rollen Bilder erscheinen, die wie Erzählungen vorbeiziehen. Auf der Bühne erzählt ein Läufer von seinem Werdegang, seinen Siegen, seinen Begegnungen mit dem Theater und seinen (seelischen wie körperlichen) Verletzungen. Er wird von Yuko Oshima am Schlagzeug begleitet, die den Rhythmus seiner Schritte und seines Herzschlags vorgibt.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller