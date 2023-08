Broutille – Cie Bleu Renard 1 rue du stade Bischwiller, 15 novembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Tapis sur la scène, des dizaines de peluches s’entassent, silencieuses et immobiles. On y reconnaît oursons, zèbres, pandas ou encore tigres, des grands, des géants et des tout-petits. De cette montagne de « doudou » naît la vie. Peu à peu, ces bouts de tissu inertes vont s’animer et s’agencer pour devenir des paysages de douceur, accompagnés par les gracieux mouvements d’une danseuse et la délicate sonorité d’un violon..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 15:30:00. EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Lined up on the stage, dozens of stuffed animals pile up, silent and motionless. You’ll recognize teddy bears, zebras, pandas and tigers, big ones, giants and little ones. From this mountain of « doudou » comes life. Little by little, these inert bits of fabric come to life and become soft landscapes, accompanied by the graceful movements of a dancer and the delicate sound of a violin.

Alineados en el escenario, decenas de peluches se amontonan, silenciosos e inmóviles. Entre ellos hay osos de peluche, cebras, pandas y tigres, grandes, gigantes y pequeños. De esta montaña de peluches surge la vida. Poco a poco, estos trozos de tela inertes cobran vida y se disponen para convertirse en suaves paisajes, acompañados por los gráciles movimientos de una bailarina y el delicado sonido de un violín.

Auf der Bühne türmen sich Dutzende von Plüschtieren, still und regungslos. Man erkennt Bären, Zebras, Pandas oder Tiger, große, riesige und ganz kleine. Aus diesem Berg von « Kuscheltieren » entsteht Leben. Nach und nach werden diese leblosen Stofffetzen lebendig und zu sanften Landschaften arrangiert, begleitet von den anmutigen Bewegungen einer Tänzerin und den zarten Klängen einer Geige.

