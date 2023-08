François-Frédéric Guy en concert 1 rue du stade Bischwiller, 22 octobre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Après un premier passage par la MAC en novembre 2021, François-Frédéric Guy reviendra sur notre grande scène avec un programme autour de sonates de Frédéric Chopin et de Ludwig Van Beethoven..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:30:00. EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



After an initial visit to the MAC in November 2021, François-Frédéric Guy will return to our main stage with a program featuring sonatas by Frédéric Chopin and Ludwig Van Beethoven.

Tras una primera visita al MAC en noviembre de 2021, François-Frédéric Guy regresará a nuestro escenario principal con un programa de sonatas de Frédéric Chopin y Ludwig Van Beethoven.

Nach einem ersten Besuch im MAC im November 2021 wird François-Frédéric Guy mit einem Programm rund um die Sonaten von Frédéric Chopin und Ludwig Van Beethoven auf unsere große Bühne zurückkehren.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller