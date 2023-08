Concert de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 1 rue du stade Bischwiller, 17 septembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Après un dernier passage en 2016, l’OPS fera son grand retour à la MAC pour un concert décentralisé de haut rang autour de la Symphonie n°100 en sol majeur « militaire » de Joseph Haydn, du Concerto pour violoncelle en la mineur de Robert Schumann et enfin de la Symphonie n°4 en si bémol majeur de Ludwig van Beethoven. Un programme qui ravira les amateurs de musique classique..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:45:00. 0 EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



After a final appearance in 2016, the OPS returns to the MAC for a high-profile decentralized concert featuring Joseph Haydn?s Symphony No. 100 in G major « Military », Robert Schumann?s Cello Concerto in A minor and Ludwig van Beethoven?s Symphony No. 4 in B flat major. A program that will delight classical music fans.

Tras una última aparición en 2016, la OPS regresa por todo lo alto al MAC para ofrecer un concierto descentralizado de alto nivel con la Sinfonía nº 100 en sol mayor « Militar » de Joseph Haydn, el Concierto para violonchelo en la menor de Robert Schumann y la Sinfonía nº 4 en si bemol mayor de Ludwig van Beethoven. Un programa que hará las delicias de los aficionados a la música clásica.

Nach einem letzten Auftritt im Jahr 2016 kehrt das PSO mit einem hochkarätigen dezentralen Konzert in die MAC zurück. Im Mittelpunkt stehen die Symphonie Nr. 100 in G-Dur « Militär » von Joseph Haydn, das Cellokonzert in a-Moll von Robert Schumann und schließlich die Symphonie Nr. 4 in B-Dur von Ludwig van Beethoven. Ein Programm, das Liebhaber der klassischen Musik begeistern wird.

