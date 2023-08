Ouverture de saison 23/24 + The Cracked Cookies 1 rue du stade Bischwiller, 7 septembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Le trio vocal déjanté « The Cracked Cookies » poursuit depuis 2016 un chemin musical placé sous le signe du « swing’n’roll » dans un concert frais et totalement décalé..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 21:30:00. 0 EUR.

1 rue du stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Since 2016, The Cracked Cookies vocal trio have been pursuing a musical path under the sign of « swing?n?roll » in a fresh and totally offbeat concert.

Desde 2016, el alocado trío vocal The Cracked Cookies persigue un camino musical bajo el signo del « swing?n?roll » en un concierto fresco y totalmente fuera de lo común.

Das verrückte Gesangstrio « The Cracked Cookies » verfolgt seit 2016 einen musikalischen Weg, der im Zeichen des « Swing?n?Roll » steht, in einem frischen und völlig schrägen Konzert.

Mise à jour le 2023-08-26 par Maison de la Culture de Bischwiller